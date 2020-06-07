Denizlispor futbolculardan indirim istiyor - Son Dakika

Denizlispor futbolculardan indirim istiyor

Koronavirüs pandemisi yüzünden maçlara çıkamayan ve gelirleri düşen yeşil-siyahlılar mali açıdan sıkıntıya girerken, kurmayların futbolcularla indirim konusunda görüşmelere başladığı vurgulandı.

Denizlispor futbolculardan indirim istiyor, System.String[]

Koronavirüs pandemisi yüzünden maçlara çıkamayan ve gelirleri düşen yeşil-siyahlılar mali açıdan sıkıntıya girerken, kurmayların futbolcularla indirim konusunda görüşmelere başladığı vurgulandı. Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, koronavirüs sürecinin kulübü olumsuz yönde etkilediğini belirtti.


"Hiçbir yerden para gelmiyor" diyen Fırat, "Mali açıdan kulübün iyi olduğunu söyleyemeyiz. Sadece otopark geliri var. Akar gelir için dezenfektan ve kolonya satışı yaparak para toplamaya çalışıyoruz. Kulübün borcu olduğu gibi futbolcuların da birikmiş alacağı var. Bu süreci aşmak için yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz ancak futbolcu arkadaşlarımızdan da alacakları konusunda indirim istiyoruz. Şimdiden kulübün kasasına katkı yapacak herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Koronavirüs, Futbol, Fırat, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 03:20 

Son Dakika Spor Denizlispor futbolculardan indirim istiyor - Son Dakika Spor
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