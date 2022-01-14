Denizlispor, Galatasaray'ın ardından Trabzonspor'u gözüne kestirdi - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleşmelerde Denizlispor, Trabzonspor ile kendi sahasında karşılaşacak. Galatasaray'ın ardından Trabzonspor'u gözüne kestiren yeşil siyahlı Kulübü Başkanı Mehmet Uz; "Kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanıp, Trabzonspor'u da eleyerek çeyrek finale yükselmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi törenine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu müsabakaları 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Kura çekiminin ardından konuşan Altaş Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz, Ziraat Türkiye Kupası'nda Şile Yıldızspor ve Ağrı 1970 Spor'u eledikten sonra 5.turda Süper Lig ekibi Galatasaray'ı saf dışı bıraktıklarını belirterek; "Son 16 turunda Süper Lig lideri Trabzonspor'la eşleştik. Son 16 turunda 14 Süper Lig ve 2 Spor Toto 1.Lig ekibi mücadele edecek. Seri başı olmamamız sebebiyle Süper Lig'den bir takım rakibimiz olacaktı, bu da Trabzonspor oldu. Şubat ayında yoğun bir maç trafiğimiz var. Trabzonspor'la kendi evimizde oynayacak olmamız bizim için avantaj. Bizim için öncelik ligde başarılı olmak. Bunun yanı sıra kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istediğimizi daha önce ifade etmiştim. Trabzonspor çok güçlü bir takım ancak kupa maçlarının değişik bir atmosferde oynandığını bundan önceki maçlarda görmüştük. Kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanıp, Trabzonspor'u da eleyerek çeyrek finale yükselmek için elimizden geleni yapacağız. Hayırlı olsun" diye konuştu.

(Semih Can Yılmaz-İHA)