Denizlispor-Galatasaray maçının ardından - Son Dakika

Denizlispor-Galatasaray maçının ardından

12.05.2021 00:16

Süper Lig'in 41. haftasında konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 4-1 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Biz kaybettiğimizde değil, vazgeçtiğimizde yeniliriz cümlesinin en güzel örneğini yaşıyoruz bu sene." dedi.

Süper Lig'in 41. haftasında konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 4-1 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Biz kaybettiğimizde değil, vazgeçtiğimizde yeniliriz cümlesinin en güzel örneğini yaşıyoruz bu sene." dedi.

Terim, müsabakanın ardından katıldığı basın toplantısında, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ligin sonunda ne olacağını bilemediğini aktaran Terim, şöyle konuştu:

"Şu anki haliyle bütün Galatasaraylıların duasını, sevgisini ve takdirini kazanmış bir Galatasaray olduğunu görüyorum. İnşallah sonlandırırız. Ali Sami Yen'de oynuyoruz. Önce kazanmamız lazım. Ama maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Yani 2 golden önce kazanmamız lazım. Onun için elimizden geleni yapacağız. Çok şükür bugünlere. Bir kaç hafta önce söylenen ve yazılanlar, her şey herkesin aklında. Yapılanlar herkesin aklında ve kimsenin unutması mümkün değil, her şey ortadaydı zaten. Allah inşallah bizlere o günleri de gösterecek."

Terim, bir basın mensubunun şampiyonluk şanslarını yüzde kaç olarak değerlendirdiğini sorması üzerine şunları kaydetti:

"Valla böyle bir tabloyla karşılaştım mı bilmiyorum. Birçok şampiyonluklar kazandık. Muhakkak hepsi birbirinden değerlidir. Ama mesele son maçta da kazansanız, 3 maç kala da kazansanız sonunda şampiyon olmak önemli. O yüzden bilmiyorum daha evvel böyle bir şey oldu mu, olmadı mı. Ama vazgeçmeyen ve inanan bir grubumuz vardı. Bu grup, ben ve arkadaşlarım, oyuncularım ve çalışanlarımız biz vazgeçmedik hiç. Allah da kalbimize göre verdi. İnşallah sonunu da iyi getireceğiz."

Galatasaray'ın olduğu yerde umudun her zaman olduğunu kaydeden Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fatih Terim'in de söyleyeceği şeyler vardır. O da biz kaybettiğimizde değil vazgeçtiğimizde yeniliriz cümlesinin en güzel örneğini yaşıyoruz bu sene. Vazgeçmeyeceğimizi ve sonuna kadar devam edeceğimizi, şartlar ne olursa olsun, kaybetsek de kazansak da vazgeçmeyeceğimizi söylemiştik. Vazgeçmeden geliyoruz. Biz, ben, arkadaşlarım, oyuncularım, çalışanlarım vazgeçmedi. Galatasaray taraftarı vazgeçmedi. Dolayısıyla Galatasaray vazgeçmez, sonunda kaybeder, kazanır ama vazgeçmez."

Terim, "Galatasaray" denildiği zaman bir düşünülmesi gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim gittiğimiz yerlerde tribünler hep kalabalık. Takım takım saymama gerek yok. Ama ne hikmetse Ali Sami Yen'de yine taraftarlar kalabalık. Bunu anlamış değilim. Geçen hafta hatırlayalım. Ali Sami Yen'de bizden fazlaydı rakiplerimiz. Ama bizim gittiğimiz yerde de bizden fazla. Bütün deplasmanlara bakın. Ama Ali Sami Yen'de biz yine rakipten azız. Ama Allah'a şükür devam ediyoruz. Edeceğiz de, az da olsak da yeteriz biz. Demek ki çeşit çeşit amigolar var. Kimi gelip destek veriyor. Kimi başka şey yapıyor takımları için. Ama onlara herhangi bir şey diyeceğim şey yok. Takımını gelmiş desteklemiş. Küme düşse de demek ki kendine göre başka bir düşüncesi var. Ne olduğunu da hepimiz tahmin edebiliyoruz. Ama onlarla da muhatap olacak halim yok."

Denizlispor-Galatasaray maçının ardından
Denizlispor-Galatasaray maçının ardından
Denizlispor-Galatasaray maçının ardından
Denizlispor-Galatasaray maçının ardından

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizlispor-Galatasaray maçının ardından - Son Dakika Spor


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