Denizlispor galibiyete hasret kaldı - Son Dakika
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Denizlispor galibiyete hasret kaldı

6 saat önce

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Yukatel Denizlispor galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

Denizlispor galibiyete hasret kaldı, System.String[]

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Yukatel Denizlispor galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

Son galibiyetini ligin 15'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenerek alan yeşil-siyahlılar, ardından Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Antalyaspor'a mağlup olup, Ankaragücü, Göztepe ve Konyaspor'la eşitliği bozamadı. Haftayı 24 puanla kapatan Ege ekibi orta sıralardaki yerini korudu.

Teknik direktör Mehmet Özdilek ise iki haftadır çok iyi oyun sergilediklerini ancak 3 puanı alamadıklarını söyledi. Konyaspor deplasmanında sahanın hakimi olduklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Deplasmanda alınan bir puanın  lig ortamında çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Rakibin konumunu, pozisyonunu düşünürsek her iki takım açısından da önemli bir müsabakaydı. Kazanabilirdik ancak kaybetmemek de önemli oldu" dedi.

Konyaspor maçında çok net iki fırsatı harcadıklarını anlatan Mehmet Özdilek, "Rakibimiz ilk devrede hiç pozisyonu yoktu. Oyunun zaman zaman çok daralacağını düşünüyorduk. Buna hızlı hücumlarla karşılık vermeye çalıştık. Bunda ilk yarı çok başarılıydık. İkinci yarı itibarıyla çıkışlarda tercihlerimiz çok sağlıklı değildi, pozisyon verdik. Geçen hafta beraberlik, bu hafta deplasmanda beraberlik. Ümit ederim ki önümüzdeki hafta kazanıp önümüze güvenli bakmak istiyoruz" diye konuştu.


- Denizli
İttifak Holding, Denizlispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:40 Kaynak: DHA
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