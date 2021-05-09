Denizlispor galibiyete hasret kaldı

SÜPER Lig'de geçen hafta evinde aldığı Çaykur Rizespor yenilgisiyle küme düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor, 40'ıncı hafta müsabakasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a da 1-0 mağlup olarak galibiyet hasretini 11 maça çıkardı. Son olarak 6 Mart'ta evinde Helenex Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenmeyi başaran yeşil-siyahlılar 11 maçta 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu periyotta Gaziantep FK, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor'a boyun eğen Ege ekibi Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'la berabere kaldı.

Hatayspor deplasmanında 35'inci dakikada Rodallega ile penaltı atışından yararlanamayan yeşil-siyahlılar aldığı yenilgiyle 28 puanda kalıp dipten kurtulamadı. Teknik Direktör Ali Tandoğan Hatayspor karşısında U19 takımında 3 futbolcuya şans verdiklerini söyledi. Kaçan penaltının maçın kaderini belirlediğini anlatan Ali Tandoğan, "Tüm yokluklara rağmen takımımız sahada inanılmaz derecede bir performans gösterdi. Oyun genel anlamda, penaltımızı atsaydık çok farklı olabilirdi. Rakibin tüm etkinliklerini ortadan kaldırmaya çalıştık. Zaman zaman pozisyonlar verdik ama bunlar olağan şeyler. Genç oyuncularımızı oynatmak istedik. 4 sakatımız, 4 cezalımız olmasına rağmen böyle bir deplasmanda sahaya çıkabilmek kolay değil. Yapacak bir şey yok, yola devam edeceğiz" dedi. Denizlispor salı günü şampiyonluk yarışındaki Galatasaray'ı konuk edecek.