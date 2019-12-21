Denizlispor galibiyete kilitlendi - Son Dakika
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Denizlispor galibiyete kilitlendi

6 saat önce

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenip hafta içinde ise Ziraat Türkeyi Kupası 5'inci Turu'nda Altınordu'yu eleyen Yukatel Denizlispor, pazartesi günü evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına kilitlendi.

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Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenip hafta içinde ise Ziraat Türkeyi Kupası 5'inci Turu'nda Altınordu'yu eleyen Yukatel Denizlispor, pazartesi günü evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına kilitlendi.

Başkan Ali Çetin zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını ancak tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi. Takımlarının her hafta performansı yükselttiğini dile getiren Ali Çetin, "Seyircimizin de desteğiyle 3 puana ulaşmak istiyoruz. Önümüzde son 2 maçımız kaldı. 2'de 2 yapıp ilk yarıyı iyi bir noktada bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Ligde son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil-siyahlılarda sakatlığı devam eden sol bek Bergdich ve sarı kart cezalısı stoper Mustafa Yumlu, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Son 4 haftada topladığı 10 puanla büyük moral kazanan Denizlispor'da yönetim Alanyaspor maçı öncesi bilet fiyatlarında indirim yaptı. Taraftar desteğini arkasına alıp iyi bir atmosfer yaratmak isteyen Denizlispor'da bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, kapalı ve maraton 30, kale arkaları 10 TL olarak belirlendi.

RODALLEGA SEVİNDİRİYOR

Denizlispor'da takımın en önemli gol silahı Hugo Rodallega'nın formu teknik heyeti sevindiriyor. Eski takımı Trabzonspor'la oynanan deplasman maçında 2 gol birden bularak takımına 3 puan kazandıran Rodallega, Aytemiz Alanyaspor maçında takımının sahadaki en önemli gol kozu olacak. 7 maçlık gol hasretini sonlandıran Kolombiyalı santrfor, yükselen formunu seyircisinin önünde de sürdürmek istiyor. Gol sayısını 4'e çıkaran deneyimli oyuncunun antrenmanlardaki istekli görüntüsünün bu karşılaşma öncesi teknik heyeti memnun ettiği belirtildi.


Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:54 Kaynak: DHA
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