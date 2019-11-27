Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına devam ediyor
Son Dakika Spor Denizlispor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika Spor

Denizlispor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına devam ediyor

6 saat önce

Denizlispor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Denizlispor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına devam ediyor, System.String[]

Denizlispor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.


Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde güç ve dayanıklılık çalışmaları ile başlayan antrenman teknik ve taktik çalışmalarla son buldu. Antrenmana kart cezalısı Radoslaw Murawski'nin yanı sıra Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Zeki Yavru, arka adelesinde sakatlığı bulunan Kibong Mbamba ve dizinde hafif ağrıları bulunan Kerem Can Akyüz katılmadı. - DENİZLİ

Haluk Ulusoy, Denizlispor, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:28 Kaynak: İHA
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