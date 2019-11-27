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Denizlispor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına devam ediyor
6 saat önce
- Denizlispor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına devam ediyorDENİZLİ - Denizlispor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:38 Kaynak: İHA
- Denizlispor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına devam ediyor
DENİZLİ - Denizlispor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde güç ve dayanıklılık çalışmaları ile başlayan antrenman teknik ve taktik çalışmalarla son buldu. Antrenmana kart cezalısı Radoslaw Murawski'nin yanı sıra Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Zeki Yavru, arka adelesinde sakatlığı bulunan Kibong Mbamba ve dizinde hafif ağrıları bulunan Kerem Can Akyüz katılmadı.
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