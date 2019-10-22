Son Dakika Haberleri: Denizlispor geçmişe sünger çekecek
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Denizlispor geçmişe sünger çekecek

1 saat önce

SÜPER Lig'de son olarak evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve 8 puanla düşme potasına yaklaşan Yukatel Denizlispor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

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SÜPER Lig'de son olarak evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve 8 puanla düşme potasına yaklaşan Yukatel Denizlispor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı. Kötü gidişatına Ankara'da son vermek isteyen yeşil-siyahlılarda, teknik direktör Mehmet Özdilek oyuncularına moral aşılamaya çalışırken, deneyimli çalıştırıcının takımla toplantı gerçekleştirdiği ifade edildi. Fenerbahçe maçının ikinci yarısında sergilenen futboldan memnun kaldığını dile getiren Özdilek'in, "2-0 geriye düşmemize rağmen arzumuz beni çok ümitlendirdi. Daha da oyunumuzun üstüne koyacağız ve taraftarıma özlenen takımı izlettireceğiz. Geçmişi unutalım, önümüze odaklanalım" dediği öğrenildi.

Denizlispor'da golcü Hugo Rodallega'nın sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe maçında sahaya ilk kez ilk 11'de çıkan Oscar Estupinan, Süper Lig'de golle tanıştı. Fenerbahçe maçının 73'üncü dakikasında Aissati'nin ortasına iyi yükselerek topu ağlara gönderen Kolombiyalı'nın performansı teknik heyeti de memnun etti. Takımıyla birlikte biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 maçta forma giyen Estupinan, toplam 3 gol atmayı başardı. Özdilek'in, Rodallega'nın yokluğunda Gençlerbirliği deplasmanında da Estupinan'a şans vereceği öğrenildi.


Gençlerbirliği, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:59 Kaynak: DHA
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