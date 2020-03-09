Denizlispor geleceğe umutla bakıyor - Son Dakika
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Denizlispor geleceğe umutla bakıyor

6 saat önce

SÜPER Lig'de Fenerbahçe deplasmanından son dakikada yediği golle 2-2 berabere ayrılan Yukatel Denizlispor'da yönetim gelecekten umutlu.

Denizlispor geleceğe umutla bakıyor, System.String[]

SÜPER Lig'de Fenerbahçe deplasmanından son dakikada yediği golle 2-2 berabere ayrılan Yukatel Denizlispor'da yönetim gelecekten umutlu. Başkan Ali Çetin, İstanbul'da galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu belirterek, "Fenerbahçe karşısında sergilediğimiz futbol ve mücadelemiz gelecek güzel günlerin habercisi oldu. Yeni Malatyaspor'un ardından Fenerbahçe'yi de yenebilirdik. Ancak son haftalardaki çıkışımızdan memnunuz" diye konuştu.

Zaman zaman sendelediklerini ancak asla yıkılmadıklarını anlatan Başkan Çetin, "Yukatel Denizlispor zafere inananların paydaş olduğu bir kulüptür. Teknik heyet ve futbolculara, özellikle de taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu inanç ve birliktelik arttıkça mutluluğumuz da artacak. Önümüzde artık Gençlerbirliği maçımız var. Evimizde kazanacağımıza inanıyoruz. Bu çıkışı sürdürüp, seviyemizi daha da yukarılara çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA YUMLU BOŞ GEÇMEDİ

Denizlispor'un tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu, son 2 haftada sergilediği performans ve attığı gollerle yıldızlaştı. Önceki hafta 2-0 kazanılan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ağları havalandırıp galibiyette rol oynayan Mustafa, Fenerbahçe'yi de boş geçmedi. Son haftalarda forvetlerin etkisiz kaldığı yeşil-siyahlılarda sahne alan 32 yaşındaki futbolcu gol sayısını 3'e çıkardı. Fenerbahçe maçında penaltıdan gol atan orta saha Murawski ise cezalı duruma düştü.


Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:41 Kaynak: DHA
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