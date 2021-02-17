Denizlispor, Gençlerbirliği 26. hafta karşılaşmasını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek

Süper Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Yukatel Denizlispor ile Gençlerbirliği maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Denizlispor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Türkiye'nin mutluluk haritası çıkarıldı! Mutsuzların sayısı artarken en çok mutlu eden şey ise yüzde 70.9 ile sağlık oldu