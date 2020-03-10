Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

31 dakika önce

Denizlispor Süper Lig'in 26. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile başladı.

Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Denizlispor Süper Lig'in 26. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile başladı.

Yeşil-siyahlı ekip Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman ile Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yapılan başladı.

Yaklaşık 1 saat süren ve ısınma hareketleri ile başlayan idman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.

Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanda sakatlanan Ben Youssef ile tedavileri devam eden Hadi Sacko, Isaac Sackey ve Kibong Mbamba fizyoterapist eşliğinde özel olarak çalıştı. Tedavisi sona eren Tiago Lopes ise takımla birlikte çalışmalara başladı. Denizlispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

(İHA)

Gençlerbirliği, Haluk Ulusoy, Denizlispor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:40 Kaynak: İHA
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