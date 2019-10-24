Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Son Dakika Spor Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor

11 dakika önce

- Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyorDENİZLİ - Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

- Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor

DENİZLİ - Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Mehmet Özdilek gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların hayli hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı. Önceki hafta oynanan Fenerbahçe maçında kasığına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan ve tedavisi devam eden Mustafa Yumlu da takımla birlikte antrenmana çıkarken, Gençlerbirliği maçında oynayıp oynamayacağına ise maç günü karar verileceği öğrenildi. Bir süredir devam eden sakatlığı nedeniyle Hugo Rodallega antrenmana çıkmadı. Düz koşu ile başlayan antrenman ısınma hareketleri ve çift kale maç ile devam etti.

Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da yedeklerden Terim'e sitem: Biz iyi oynasak bile formayı onlar giyiyor
Jimmy Durmaz'dan sert tepki: İnanılmaz bir hayal kırıklığına uğradım Galatasaraylı Belhanda'dan 'özür' açıklaması: Yaşananlardan dolayı özür dilerim A Milli Takımımız, FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 14:24:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]