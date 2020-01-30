Denizlispor - Göztepe karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor - Göztepe karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika Spor

Denizlispor - Göztepe karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu

6 saat önce

Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile karşılaşacağı maçın bilet fiyatları belli oldu.

Denizlispor - Göztepe karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu, System.String[]

Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile karşılaşacağı maçın bilet fiyatları belli oldu.


Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında 3 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Göztepe maçının biletleri 31 Ocak Cuma günü saat 11.00 itibariyle satışa çıkacak.


Karşılaşmanın bilet fiyatları, VIP ve loca önü 50 TL, kapalı B üst ve D üst 40 TL, A alt ve A ast 30 TL, E alt ve E üst 30 TL, maraton 20 TL, kale arkası ve misafir tribün 10 TL olarak satışa sunulacak.


Denizli Atatürk Stadyumu bilet gişeleri 09.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet verecek. - DENİZLİ

Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:49 Kaynak: İHA
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