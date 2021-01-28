Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Haluk Ulusoy Tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalıştı.

Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı

Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira oldu