Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam ediyor.



Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam ediyor. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, koşu çalışması ve pas çalışmasının ardından sona erdi.



Yeşil-siyahlı ekipte tedavisi devam eden Mustafa Yumlu takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı devam eden Tolgahan Acar ve Hadi Sacko çalışmalara katılmadı. - DENİZLİ