Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

6 saat önce

Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam ediyor.


Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam ediyor. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, koşu çalışması ve pas çalışmasının ardından sona erdi.


Yeşil-siyahlı ekipte tedavisi devam eden Mustafa Yumlu takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı devam eden Tolgahan Acar ve Hadi Sacko çalışmalara katılmadı. - DENİZLİ

Denizlispor, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:03 Kaynak: İHA
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