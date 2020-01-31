Denizlispor Göztepe'ye boyun eğmiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor Göztepe'ye boyun eğmiyor - Son Dakika Spor

Denizlispor Göztepe'ye boyun eğmiyor

6 saat önce

SÜPER Lig'de pazartesi günü evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor rakibiyle oynadığı son 15 lig maçının sadece 1'ini kaybetti.

Denizlispor Göztepe'ye boyun eğmiyor, System.String[]

SÜPER Lig'de pazartesi günü evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor rakibiyle oynadığı son 15 lig maçının sadece 1'ini kaybetti. Sarı-kırmızılılara karşı son yıllarda üstünlük kuran Denizlispor, Göztepe'ye karşı tek yenilgisini 2015-2016 sezonunda 1'inci Lig'de mücadele ederken 1-0'lık skorla aldı. Bu süreçte Göztepe'yi 8 kez mağlup eden yeşil-siyahlılar 6 maçta eşitliği bozamadı. Denizlispor, Göz-Göz'le Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta da rakibini 4 kez yendi, 3'ünde sahadan beraberlikle ayrıldı. Denizlispor 1999-2000'de Göztepe'yi İzmir'de 4-2 mağlup ederken, sahasındaki müsabakadan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Denizlispor, İzmir ekibiyle Süper Lig'de bu kez 2001-2002 sezonunda karşılaştı. İzmir'deki karşılaşma 1-1 sona erdi, Denizlispor evinde rakibini 2-1 yenmeyi başardı. Denizlispor 2002-2003'te de Göztepe'yi Alsancak Stadı'nda 3-2 devirdi, Denizli'deki randevudan ise gol sesi çıkmadı. İki takım 16 yıl aradan sonra Süper Lig'de bu sezon karşı karşıya geldi. İlk devrede Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki maç golsüz eşitlikle bitti. Sezonun ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan Denizlispor, Göztepe maçıyla kötü gidişata dur demek isterken, futbol şube sorumlusu Ali Fırat taraftarın desteği ile 3 puanı alacaklarını söyledi. Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Tolgahan ile forvet Sacko mücadelede forma giyemeyecek.


Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Zanka yok, Falette kadroda
Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu Son Dakika: Beşiktaş, Kevın-Prınce Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 18:38:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor Göztepe'ye boyun eğmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]