Son Dakika Haberleri: Denizlispor Güç Depolayacak

Denizlispor Güç Depolayacak

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig'de milli maç arasına 54 puanla lider giren Denizlispor, verilen arada gücüne güç katacak.

Denizlispor Güç Depolayacak, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig'de milli maç arasına 54 puanla lider giren Denizlispor, verilen arada gücüne güç katacak. Takım 4 günlük iznin ardından idmanlara başlarken, yeşil-siyahlılar Çarşamba günü Süper Lig temsilcisi Göztepe ile Atatürk Stadı'nda özel maçta karşı karşıya gelecek. Ligde oynanacak Altay maçına kadar tüm eksiklerini kapatmaya çalışacak Ege ekibinde sakat futbolcular da tamamen iyileşecek. 

Takımın mental ve fiziksel olarak çok iyi bir duruma geleceğini ifade eden Başkan Yardımcısı Engin Şahin, "Herkes moralli ve dinlenmiş bir şekilde takıma döndü. Milli takımda olan Kehinde ve Stachowiak da pazartesi günü gelip çalışmalara katılacak. Göztepe maçına kadar günde çift antrenman yapacağız. Hazırlık maçının ardından ligde Altay'ı yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:59 Kaynak: DHA

Spor
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