Denizlispor Güç Depolayacak
1 saat önce
SPOR Toto 1. Lig'de milli maç arasına 54 puanla lider giren Denizlispor, verilen arada gücüne güç katacak.
SPOR Toto 1. Lig'de milli maç arasına 54 puanla lider giren Denizlispor
, verilen arada gücüne güç katacak. Takım 4 günlük iznin ardından idmanlara başlarken, yeşil-siyahlılar Çarşamba
günü Süper Lig temsilcisi Göztepe ile Atatürk
Stadı'nda özel maçta karşı karşıya gelecek. Ligde oynanacak Altay
maçına kadar tüm eksiklerini kapatmaya çalışacak Ege
ekibinde sakat futbolcular da tamamen iyileşecek.
Takımın mental ve fiziksel olarak çok iyi bir duruma geleceğini ifade eden Başkan Yardımcısı Engin Şahin
, "Herkes moralli ve dinlenmiş bir şekilde takıma döndü. Milli takımda olan Kehinde ve Stachowiak da pazartesi günü gelip çalışmalara katılacak. Göztepe maçına kadar günde çift antrenman yapacağız. Hazırlık maçının ardından ligde Altay'ı yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. - Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:59 Kaynak: DHA
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