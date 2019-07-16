- Denizlispor
, Hadi Sacko'yu renklerine bağladı
DENİZLİ - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, geçen sezon Ankaragücü
forması giyen Hadi Sacko'yu transfer etti.
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ekibi, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen Hadi Sacko'yu da renklerine bağladı. Yeşil-siyahlı takım, Sacko transferini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu. Denizlispor'un, Ankara temsilcisinde kiralık olarak oynayan Sacko ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.
Malili futbolcu geçtiğimiz sezon Ankaragücü ile çıktığı 15 maçta 3 gol kaydetti.