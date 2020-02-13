Denizlispor hata istemiyor - Son Dakika
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Denizlispor hata istemiyor

6 saat önce

Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Yukatel Denizlispor, evinde konuk edeceği HES Kablo Kayserispor önünde mutlak 3 puan hedefliyor.

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Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Yukatel Denizlispor, evinde konuk edeceği HES Kablo Kayserispor önünde mutlak 3 puan hedefliyor. Denizlispor Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, ligin ikinci yarısına iyi başlayamadıklarını belirterek, "Şu anda iyi gitmediğimiz aşikar ama yangın çıkarmak için de çok erken. Ortada alınabilecek 40 puan var ve bu puanlara talibiz. Biz puan kayıplarını tolere edebilecek güce sahibiz" şeklinde konuştu.Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarını kazanarak kötü gidişe son vermek istediklerini söyleyen Fırat, "Bir kredimiz vardı ama bu krediyi tamamen bitirdik. Hatta üstüne biraz da borçlandık. Artık bu lükse sahip olmadığımızın farkındayız. Önümüzdeki Kayseri ve Kasımpaşa maçlarını kazanarak psikolojik sınır olan 30 puana ulaşmamız gerekiyor. Bu maçları istediğimiz sonuçla tamamlarsak üst sıralara tırmanacağımızı düşünüyorum" dedi.


Kayserispor, Denizlispor, HES, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:29 Kaynak: DHA
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