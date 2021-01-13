Denizlispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Denizlispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 19. haftasında Denizlispor kendi sahasında ağırlayacağı Hatayspor, maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 19. haftasında Denizlispor kendi sahasında ağırlayacağı Hatayspor, maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Denizlispor, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak 2020 Pazar günü saat 13.30'da Hatayspor ile kendi evinde Denizli Atatürk Stadyumu'nda yapacağı maçın hazırlıklarına sürdürdü. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde gerçekleştirilen idmanda, ısınma ve pas çalışmalarının ardından yeşil-siyahlı oyuncular taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Neven Subotic, Fede Varela ve Mustafa Yumlu takımdan ayrı olarak saha çalışmalarını gerçekleştirdi. Denizlispor yarın yapacağı antrenman ile Hatayspor maçı hazırlıklarına devam edecek. (İHA)

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