Denizlispor hazırlık maçında Altay'a yenildi

Yukatel Denizlispor , milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada, 1'inci Lig temsilcisi Altay ile oynadığı hazırlık maçını 3-2'lik skorla kaybetti.

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