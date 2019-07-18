Son Dakika Haberleri: Denizlispor hazırlık maçında Altay'ı 3-1 yendi
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Denizlispor hazırlık maçında Altay'ı 3-1 yendi

1 saat önce

2019-2020 sezonu hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Yukatel Denizlispor, ilk hazırlık maçında Altay'ı 3-1 yendi.

Denizlispor hazırlık maçında Altay'ı 3-1 yendi, System.String[]
2019-2020 sezonu hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Yukatel Denizlispor, ilk hazırlık maçında Altay'ı 3-1 yendi.

Zafer Stadyumu'nda oynanan maçta Yukatel Denizlispor'un ilk hazırlık maçı kadrosunda Adam Stachowiak, Tiago Lofes, Cristian Sapunaru, Oğuz Yılmaz, Keremcan Akyüz, Kibong A Mbamba, Burak Altıparmak, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık ve Hugo Rodallega görev aldı. Tolgahan Acar, Hüseyin Altıntaş, Sedat Şahintürk, M.Himmet Ertürk, Kadir Kurt, Emre Sağlık, Asım Aksungur, Murathan Sütçü, Alihan Kalkan, Moriba Tokpa Lamah ve Ebuka James Michael ise yedek kadrosunda yer aldı.

Altay'ın 8. dakikada Kappel'le bulduğu gole karşılık, Yukatel Denizlispor 15. dakikada Rodallega'nın golüyle eşitliği yakaladı. Denizlispor, 30. dakikada Burak Çalık'ın ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Yukatel Denizlispor, 71. dakikada Burak Altıparmak'ın attığı golle Altay karşısında farkı 2'ye çıkardı ve ilk hazırlık maçından 3-1 galibiyetle ayrıldı. - AFYONKARAHİSAR
Burak Altıparmak, Denizlispor, Afyon, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:53 Kaynak: İHA
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