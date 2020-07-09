Denizlispor hedeften şaştı - Son Dakika

Denizlispor hedeften şaştı

SÜPER Lig'de son olarak lider Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-0 yenilip iyice küme düşme korkusu yaşamaya başlayan Yukatel Denizlispor, ilk 5 hedefiyle başladığı sezonda büyük hayal kırıklığı yaşadı.

SÜPER Lig'de son olarak lider Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-0 yenilip iyice küme düşme korkusu yaşamaya başlayan Yukatel Denizlispor, ilk 5 hedefiyle başladığı sezonda büyük hayal kırıklığı yaşadı. Koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle sezona verilen aranın ardından 5 karşılaşmaya çıkan yeşil-siyahlılar bu periyotta sadece 1 puan alarak küme düşme riskeyle karşı karşıya kaldı. Bitime 3 maç kala ateş hattında kalan Ege ekibi Avrupa kupaları umuduyla başladığı yolculukta uçuruma doğru sürüklendi.

Tam 9 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de istikrarı bir türlü tutturamayan Denizlispor 3 teknik adam değişikliği yaptı. Sezona TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadığı teknik direktör Yücel İldiz'le başlayan yeşil-siyahlılar, 7'nci haftada tecrübeli çalıştırıcı ile yolları ayırdı. İldiz'in yerine Mehmet Özdilek'i göreve getiren kurmaylar, yine beklediği sonuçları alamadı. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından 22'nci haftada Özdilek'le de vedalaşıldı. Denizlispor'un 3'üncü çalıştırıcısı Bülent Uygun oldu. Ancak Uygun da Denizlispor'un derdine çare olmayı başaramadı.Denizlispor'un başında 8 maça çıkan Bülent Uygun, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Koronavirüs arasının ardından çıktığı 4 maçta 1 beraberlik alabilen Uygun istifa etti. Denizlispor son olarak göreve getirilen antrenör Levent Kartop idaresinde, ligin son 3 haftasında çok kritik maçlara çıkacak. Pazar günü sahasında şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'u konuk edecek yeşil-siyahlı ekip, daha sonra ise Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü ile karşılaşacak. Bu maçlara takım olarak en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade eden Kartop, "Sahada elimizden gelenin en iyisini yaparak, ligde kalacağız" dedi.

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Denizlispor, Koronavirüs, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:53 Kaynak: DHA

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