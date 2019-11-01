Son Dakika Haberleri: Denizlispor hız kesmek istemiyor
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Denizlispor hız kesmek istemiyor

6 saat önce

SÜPER Lig'de geçen hafta Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek çıkışa geçen, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise evinde İçel İdman Yurdu'nu 4-1 mağlup ederek 5'inci tura yükselen Yukatel Denizlispor gaza bastı.

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SÜPER Lig'de geçen hafta Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek çıkışa geçen, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise evinde İçel İdman Yurdu'nu 4-1 mağlup ederek 5'inci tura yükselen Yukatel Denizlispor gaza bastı. Teknik direktör Mehmet Özdilek takımının sergilediği performanstan memnun olduğunu dile getirdi. Kupada yollarına devam etmenin önemli olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Turu geçtik, memnunum. Oyuncularımın İçel karşısında sahada verdikleri mesaj çok önemliydi. Hız kesmeden Demir Grup Sivasspor'la evimizde oynayacağımız maça odaklanacağız" dedi.

Pazar günü mutlak 3 puan beklediğini vurgulayan Mehmet Özdilek, "Gençlerbirliği ve İçel İdman Yurdu galibiyetleri takımdaki özgüveni yerine getirdi. Her müsabaka bizim için çok kıymetli. Ziraat Türkiye Kupası'nda kazanmamız gereken bir maç oynadık. Sahaya tur atlamak için çıktık. Fazla forma şansı bulamayan oyuncularımızı görme şansı bulduk. Hafta sonu da çok önemli bir maça çıkacağız. Seyircimizin önünde bize yakışan bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Sivasspor'u yenerek yolumuza emin adımlarla devam edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

BAŞKAN ÇETİN UMUTLU

Denizlispor Başkanı Ali Çetin de takımın daha iyi bir noktaya geleceğini ifade etti. Başkan Çetin, "Denizlispor, çok daha iyi günler görecek. Kupaya çok önem veriyor ve turu geçmek istiyorduk. İnanıyorum ki daha da ilerleyeceğiz kupada. Teknik ekibimizin ve futbolcularımızın emeğine sağlık. İyi bir performans ortaya koyarak bizi ve şehrimizi mutlu ediyorlar. Ligde hedefimiz ilk 5 iken, kupayı da ihmal etmek istemiyor, başarılı olacağımıza inanıyorum. Önümüzde şimdi Sivasspor maçı var, hedefimiz o maçtan da 3 puanla ayrılmak. Bunun için de taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Tüm halkımızı pazar günkü maça davet ediyorum" ifadelerini kullandı.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:20 Kaynak: DHA
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