Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Hugo Rodallega'yı transfer etti
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Denizlispor, Hugo Rodallega'yı transfer etti

32 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Kolombiyali futbolcu Hugo Rodallega ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor, Hugo Rodallega'yı transfer etti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Kolombiyali futbolcu Hugo Rodallega ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Trabzonspor forması giyen Hugo Rodallega ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:19 Kaynak: AA
Denizlispor, Hugo Rodallega Martinez, Spor
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