Denizlispor, Hugo Rodallega'yı transfer etti
32 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Kolombiyali futbolcu Hugo Rodallega ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:19 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor
, Kolombiyali futbolcu Hugo
Rodallega ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Trabzonspor
forması giyen Hugo Rodallega ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır." denildi.
İşte Fatih Terim'in teknik heyete sunduğu Yusuf Erdoğan raporu!
Denizlispor, Hugo Rodallega ile anlaştı
Brezilya, Peru'yu 5-0 mağlup etti
Ali Koç, Ömer Faruk Beyaz'ı öve öve bitiremedi!