Denizlispor İçin Süper Hafta

SPOR Toto 1. Lig'de deplasmanda düşme hattındaki Elazığspor'u 2-1 yenerek 1 hafta aradan sonra yeniden liderlik koltuğunu geri alan Denizlispor, şampiyonluk yolundaki rakipleri Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'nin puan kaybetmesiyle çifte sevinç yaşadı.





SPOR Toto 1. Lig'de deplasmanda düşme hattındaki Elazığspor'u 2-1 yenerek 1 hafta aradan sonra yeniden liderlik koltuğunu geri alan Denizlispor, şampiyonluk yolundaki rakipleri Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'nin puan kaybetmesiyle çifte sevinç yaşadı. Puanını 50'ye çıkaran yeşil-siyahlılar, Afjet Afyonspor'la berabere kalan Gençlerbirliği ile arasındaki puan farkını 2'ye, evinde Gazişehir Gaziantep'e 1-0 yenilen Osmanlıspor'la ise yeniden 3'e çıkardı. Ege ekibinin hem ilk sıraya yükselmesi hem de rakipleriyle puan farkını açması camiayı oldukça mutlu etti. Teknik direktör Yücel İldiz, çok karlı bir haftayı geride bıraktıklarını belirterek, "Önceki hafta evimizde Osmanlıspor'a 2-0 yenilerek büyük bir trajedi yaşamıştık. Bunu atlattık. Artık 10 final haftamız kaldı" dedi.



Bu hafta iç sahada Ümraniyespor'la karşı karşıya geleceklerini belirten deneyimli teknik adam, "Alt ya da üst sıralardaki takımlarla oynadığımız hiç bir maç kolay geçmeyecek. Biz sadece işimize bakacağız. Liderliği tekrar almak güzel ama konumumuzu korumak zorundayız. Sorumluluklarımızı biliyoruz. Çok geniş bir kadromuz yok, herkesten en iyi şekilde verim alıyoruz. Kehinde de bu hafta 2 gol atarak babasının vefatından dolayı yaşadığı travmayı atlattı" diye konuştu.



Başkan Ali Çetin ise hak ettikleri yere geldiklerini vurgulayarak, "Çok karakterli bir futbolcu grubuna sahibiz. Biz her maça 3 puan için çıkıyoruz. Kazanarak zirveye yerleştiğimiz için çok mutluyuz. Seri galibiyetlerle yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olacak" yorumunu yaptı. - Denizli

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