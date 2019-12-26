Denizlispor iki eksikle çalıştı - Son Dakika
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Denizlispor iki eksikle çalıştı

6 saat önce

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre takım, Ankara deplasmanı öncesinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde çalıştı.

Denizlispor iki eksikle çalıştı, System.String[]

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre takım, Ankara deplasmanı öncesinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde çalıştı. Isınma ile başlayan idman, teknik ve taktik antrenmanla sona erdi.


Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenmana, tedavisi Fransa'da devam eden Zakarya Bergdich dışındaki tüm futbolcular katılırken, Hugo Rodallega takımdan ayrı çalıştı.


Denizlispor, antrenmanın ardından karayolu ile Ankara'ya hareket etti. Yeşil-siyahlıların yarın Ankara'da son antrenmanını gerçekleştirerek maç saatini bekleyeceği bildirildi.


Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi takımda cezalı Tiago Lopes ve sakatlığı süren Zakarya Bergdich dışında eksik oyuncu bulunmuyor.


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Haluk Ulusoy, Denizlispor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:19 
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