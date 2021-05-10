Denizlispor ile Galatasaray 42. randevuda - Son Dakika

Galatasaray, Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Denizlispor ile ligde 42. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 27-6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.30'da deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 24 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 6 beraberlik sonucunda topladığı 78 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Yeşil-siyahlılar ise 6 galibiyet, 22 mağlubiyet ve 10 beraberlikle topladığı 28 puanla son basamaktan yer alırken, küme düşmesi de daha önce kesinleşmişti.

42. randevu

Denizlispor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise rakibini 6 kez mağlup etti. 8 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın 80 golüne, Denizli ekibi 37 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 6-1'lik skorla kazanmıştı.

Şampiyonluk şansı sürüyor

Ligdeki iki hafta kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, Denizlispor maçından farklı galibiyetle ayrılıp, lider Beşiktaş ve ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Bu durumunda şampiyonluk düğümü son hafta çözülmüş olacak. Galatasaray, 81 puanlı lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde bulunuyor.

Yenilmezlik serisi 7

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmada mağlup olmadı ve 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son olarak Hatayspor'a kaybeden sarı-kırmızılılar, son 4 maçını da kazandı. Aslan bu süreçte; Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı mağlup ederken, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Cimbom 12 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

Deplasman karnesi

Galatasaray bu sezonun son deplasman maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar ligde daha önce dış sahada oynadığı 19 karşılaşmada 13 galibiyet alırken, 6 kez mağlup oldu. Cimbom bu müsabakalarda 31 gol kaydederken, ağlarında 18 gole engel olamadı. Galatasaray son olarak deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşmış sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.

Tek eksik

Galatasaray'da Denizlispor maçı öncesinde Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş derbisinde sakatlanan Muhammed'in sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilmişti.

Korona virüs karantina sürecini tamamlayan Etebo, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde görev alabilecek.

3 futbolcu sınırda

Denizlispor mücadelesi öncesinde Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Aslan'da Arda Turan, Ryan Donk ve Etebo, karşılaşmada sarı kart görmesi halinde son hafta İstanbul'da oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında cezalı olacak. - İSTANBUL