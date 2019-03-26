Son Dakika Haberleri: Denizlispor ile Göztepe Özel Sınavda

Denizlispor ile Göztepe Özel Sınavda

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig'de son 8 haftaya 54 puanla lider giren Denizlispor, milli maçlar nedeniyle verilen arada yarın Süper Lig ekibi Göztepe ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Denizlispor ile Göztepe Özel Sınavda, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig'de son 8 haftaya 54 puanla lider giren Denizlispor, milli maçlar nedeniyle verilen arada yarın Süper Lig ekibi Göztepe ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Passolig kart uygulamasının yapılmayacağı mücadelede bilet fiyatları kapalı tribün 20, maraton 15 ve misafir tribün 10 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Yücel İldiz, Göztepe ile ciddi bir prova yapacaklarını ifade etti. 

Göztepe'nin de kritik bir dönemde olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Hem Göztepe hem de bizim için ciddi bir hazırlık maçı olacak. Milli arayı en verimli şekilde geçirmeye gayret gösteriyoruz. Çünkü önümüzdeki 8 hafta kolay olmayacak. Her futbolcumun zorlu süreçte hazır halde bulunmasını istiyorum" dedi.

Öte yandan Göztepeli futbolcuların ve teknik ekibin yarın sabah saatlerinde geçen hafta depremle sarsılan Acıpayam'ı ziyaret etmesi bekleniyor. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:35 Kaynak: DHA

Denizlispor, Spor
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