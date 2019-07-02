Son Dakika Haberleri: Denizlispor ilk antrenmanını yaptı
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Denizlispor ilk antrenmanını yaptı

2 saat önce

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını yaptı.

Denizlispor ilk antrenmanını yaptı, System.String[]
Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını yaptı.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor, ilk antrenmanını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirdi. İldiz'e, teknik ekibe dahil olan Feyyaz Uçar, Kortan Aktürk ve Levent Kartop da eşlik etti. Antrenmana izinli olan futbolcular Tiago Lopes, Hugo Rodallega, Cristian Sapunaru, Kibong Mbamba, Adam Stackhowiak, Lanre Kehinde ve Keremcan Akyüz katılmadı.

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Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:51 Kaynak: İHA
teknik direktör, haluk ulusoy, denizlispor, süper lig, Spor
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