Denizlispor ilk devrede hedefe ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor ilk devrede hedefe ulaştı - Son Dakika Spor

Denizlispor ilk devrede hedefe ulaştı

6 saat önce

Tam 9 yıl sonra geri döndükleri Süper Lig'de hedefi yüksek tuttuklarını ifade eden Çetin, "Bizim ilk yarıdaki hedefimiz 21 ile 24 puan toplamaktı.

Denizlispor ilk devrede hedefe ulaştı, System.String[]

Tam 9 yıl sonra geri döndükleri Süper Lig'de hedefi yüksek tuttuklarını ifade eden Çetin, "Bizim ilk yarıdaki hedefimiz 21 ile 24 puan toplamaktı. 22 puan ile Süper Lig'in ilk devresini tamamladık. Puan olarak belirlediğimiz hedefteyiz. Devre arasında iyi bir hazırlık dönemi geçirip ikinci yarıda daha iyi bir Denizlispor izletmek istiyoruz" diye konuştu.


Sezona, takımı şampiyon yaparak bir üst lige çıkaran teknik direktör Yücel İldiz'le başlayan yeşil-siyahlılar ilk 7 haftada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puan topladı. Ardından deneyimli çalıştırıcı ile vedalaşan Denizlispor, göreve Mehmet Özdilek'i getirdi. Özdilek'le 10 karşılaşmaya çıkan Ege temsilcisi 4 galibiyet, 4 mağlubiyet, 2 de beraberlik elde edip 14 puan topladı. Denizlispor deplasmanlarda ise en çok puan toplayan 3 takımdan biri oldu. Denizli; Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'le birlikte dış sahada 15 puanı hanesine yazdırdı.


Denizlispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:16 
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