Denizlispor ilk devreyi Ankara'da tamamlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor ilk devreyi Ankara'da tamamlayacak - Son Dakika Spor

Denizlispor ilk devreyi Ankara'da tamamlayacak

6 saat önce

Ermayan Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak.

Denizlispor ilk devreyi Ankara'da tamamlayacak, System.String[]

Ermayan Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren sol bek Bergdich ile kart cezalısı sağ bek Lopes Ankara deplasmanında forma giyemeyecek.


Başkan Ali Çetin, Alanyaspor mağlubiyetini Ankaragücü maçında telafi edeceklerini söyledi. Geçen hafta hiç beklemedikleri ağır bir mağlubiyet aldıklarını dile getiren Başkan Çetin, "Ankaragücü karşısında galip gelerek ilk yarıyı moralli bitirmek istiyoruz. Biz hedefleri olan bir kulübüz. İkinci yarı daha iyi bir Denizlispor izletmek için elimizden geleni yapacağız. Ankaragücü maçında oyuncularımızdan mutlaka 3 puan bekliyoruz" dedi.


Denizlispor'un muhtemel on biri şöyle;


Stackhowiak - Zeki, Sapunaru, Mustafa, Sedat, Sacko, Murawski, Sackey, Barrow, Aissati, Rodallega


Denizlispor, Ankaragücü, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:19 
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