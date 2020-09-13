Denizlispor ilk maçında kabus gördü

Süper Lig'e yaptığı transferlerle sezona iddialı girmeyi amaçlayan Yukatel Denizlispor, ilk haftadan darmadağın oldu. Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'nin karşısına çıkan yeşil-siyahlılar rakibine 5-1 yenilerek camiasına büyük şok yaşattı. Özellikle defans ve kalede büyük sıkıntılar çeken Denizlispor oynadığı futbolla da sınıfta kaldı. Göztepe ataklarını bir türlü durduramayan Ege temsilcisi 2020-2021 sezonunda ilk haftayı hayal kırıklığı ile kapattı.

Denizlispor'un sezon öncesi transfer ettiği kaleci Cenk, orta saha Bakalorz ve forvet Mesanovic mücadeleye ilk 11'de başladı. Cenk, altyasından yetiştiği eski kulübü Göztepe'ye karşı 90 dakika görev alırken, 5 gole engel olamadı. İleride etkisiz bir görüntü çizen Boşnak golcü Mesanovic 54'üncü dakikada yerini diğer yeni transfer Şilili Sagal'a bıraktı. Alman oyuncu Bakalorz da 82'nci dakikada Özgür Çek'le yer değiştirdi. Kaleci Pantilimon ve sol bek Sakıb ise 90 dakikayı kulübede geçirdi.

PROSINECKI ÇOK ÜZGÜNYeşil-siyahlılarla ilk resmi maçına çıkıp 5-1'lik mağlubiyet gören Teknik Direktör Porbert Prosinecki, 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadı.Kötü bir futbol ortaya koyduklarına değinen Hırvat çalıştırıcı, gelecekte daha iyi bir takım olacaklarını dile getirdi. Prosinecki, "Golleri biz hediye ettik. Hayal ettiğimiz Denizlispor maalesef sahada yoktu. İlk maçımız, bu kolay değil. Gereken dersleri çıkaracağız. Bizim kumaşımız iyi" dedi. TRANSFERE DEVAM

Göztepe karşısında hemen hemen hiç bir bölgede etkili olamayan Denizlispor'un yeni haftada da transfer çalışmalarına devam edeceği bildirildi. En az 3 takviye daha yapmayı planlayan yönetimin stoper, orta saha ve kanat oyuncusu almayı hedeflediği belirtildi. Prosinecki'nin de mutlaka transfer istediği ve raporunu Başkan Ali Çetin'e verdiği öğrenildi. Denizlispor son olarak Yeni Malatyaspor'dan Sakıb ile orta saha Özer'le sözleşme imzalamıştı.