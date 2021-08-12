Denizlispor ilk rakibi Bandırmaspor'a hazırlanıyor

TFF 1'inci Lig'de ilk hafta sahasında oynayacağı Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Denizlispor'da halen devam eden transfer yasağı nedeniyle kadro, geçen sezondan kalan futbolcular ve altyapıdan çıkıp çoğu daha önce kiralık gönderilen isimlerle şekillenecek. Transfer yasağı bulunan ve henüz bir teknik direktörü göreve getiremeyen Ege ekibinde takımın başında antrenör Veli Acar yer alacak. Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden kadroda bulunan Oğuz Yılmaz, Muhammet Özkal, Veton Tusha, Özer Özdemir ve Abdülkadir Sünger, yeni sezonda takımın as oyuncuları arasında yer alacak.

Ege ekibi, transfer yasağı kalkıncaya dek bu futbolcuların yanına geçen sezon kiralık gönderilen Kadir Kurt, Emre Sağlık, Murathan Sütçü, Asım Aksungur, Mert Sarıkuş, Alihan Solmaz gibi genç oyuncuları da yerleştirerek sahada puan toplamaya çalışacak. Transfer yasağını kaldırmak için 13 milyon TL'ye ihtiyaç duyan Denizlispor'un bu rakamın 6 milyon TL'sini tedarik ettiği, 7 milyon TL aradığı öğrenildi.Bandırmaspor'la cumartesi günü saat 21.45'te Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak maçın biletleri VIP tribünü ve loca önü 100 TL, B-D üst 80 TL, A-E üst 60 TL, A-E alt 40 TL, maraton: 30 TL, kale arkası 20 TL'den satışa sunuldu.