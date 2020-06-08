Denizlispor ilki başarmak istiyor

Bu sezon sahasında 13 maça çıkan kırmızı-beyazlılar 9 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederken, yenilgi yüzü görmedi. Denizlispor ise dış sahada ligin başarılı takımlarından biri oldu. Yeşil-siyahlılar gurbette mücadele ettiği 13 karşılaşmada 17 puan topladı. Ege ekibi deplasmanda Antalyaspor, Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve Trabzonspor'u yenerken, Göztepe, Kayserispor, Ankaragücü, Konyaspor ve Fenerbahçe'yle de berabere kalıp rakiplerinden puan kopardı.



"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"



Eski takımı Sivasspor'a karşı duygusal bir maça çıkacağını ifade eden teknik direktör Bülent Uygun, "Oradaki birçok kişiyle kucaklaşmayı çok isterdim. Ancak salgın yüzünden bunu yapamayacağım. Takımımız yeniden sahalara döneceği için mutlu ve inançlı. Uzun zamandır futboldan uzak kaldık, iyi bir çıkış yakalamıştık. Son 3 maçta 7 puan toplamıştık. Biz yolumuza devam edeceğiz. Sivasspor evinde çok iyi sonuçlara imza attı. Kalan haftalarda şampiyonluğa oynayacaklar. Denizlispor olarak formdayız, iyi hazırlanıyoruz" diye konuştu.



