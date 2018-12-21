Son Dakika Haberleri: Denizlispor - İstanbulspor Maçının Ardından - İldiz ve Çıkırıkçı

Denizlispor - İstanbulspor Maçının Ardından - İldiz ve Çıkırıkçı

6 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yenen Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, oyuncularının çok iyi konsantrasyon sağlayarak kazanmasını bildiklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yenen Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, oyuncularının çok iyi konsantrasyon sağlayarak kazanmasını bildiklerini söyledi.

Yücel İldiz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, devrenin son maçında zorlu bir ekiple oynadıklarını belirtti.

Takım olarak iyi bir gidişatlarının olduğunu, son haftalarda oyunla ilgili yöneltilen bazı eleştirilerin normal olduğunu ifade eden İldiz, şunları söyledi:

"Tabii devrenin son maçlarında biliyorsunuz konsantre olmak çok zordur ama oyuncularım gerçekten müthiş konsantre olmuşlardı. Özellikle ilk yarıda farkı yakalayabilirdik, skoru yakalayabilirdik, çok enteresan pozisyonlar kaçırdık. Ancak konsantremizi bozmadık. Gerçekten oyun kontrolünü, disiplinini bozmadık, ikinci devre bize lazım olan golü bulduk."

Taraftarın takıma müthiş desteği olduğunu dile getiren İldiz, "Her şey Denizlispor lehineydi. Gece Denizlispor adına aydınlıktı diyebilirim. Gerçekten zorlu bir dönemi atlattık. Çok ciddi şekilde ikinci yarıya hazırlanmamız lazım. Eksikliklerimizi giderip bu kadroya yapacağımız nokta transferlerle ikinci yarı Denizlispor camiasını, bize destek verenleri mutlu sona ulaştırmaya çalışacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:38 Kaynak: AA

Yücel İldiz, İstanbulspor, Denizlispor, Spor
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