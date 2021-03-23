Denizlispor izne çıktı

SÜPER Lig'de son olarak Medipol Başakşehir ile evinde 0-0 berabere kalan Yukatel Denizlispor, 3 günlük izne çıktı.

SÜPER Lig'de son olarak Medipol Başakşehir ile evinde 0-0 berabere kalan Yukatel Denizlispor, 3 günlük izne çıktı. Son sıraya demir atan yeşil-siyahlı ekip, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün tatil yapacak. Ligde 25 puan alabilen Ege ekibi, perşembe günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bir araya gelerek çalışmalarına yeniden başlayacak. Denizlispor'da forma giyen 3 futbolcu, ülkelerinin milli takımına gitti. Hadi Sacko, milli arada Mali, Ayman Ben Mohamed, ülkesi Tunus, Veton Tusha ise Kosova'nın oynayacağı milli karşılaşmalarda görev yapacak. Yukatel Denizlispor, 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.



Son Dakika

Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada

Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu

İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı

Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı?

Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi

Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı, eşi sevenlerinden dua istedi

Eşini öldürdükten sonra "Oh be, namusumu temizledim" diye bağıran katil kocanın camlara yazdığı yazılar dikkat çekti

Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu