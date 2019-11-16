Denizlispor kabusa son verecek

SÜPER Lig'de evinde oynadığı 5 maçtan yalnızca tek galibiyet çıkarabilen, iç sahada üst üste 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan Yukatel Denizlispor, milli aradan sonra oynayacağı Çaykur Rizespor sınavına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Yıllar sonra döndüğü ligde 11 puanla düşme hattı sınırına yaklaşıp kabus gören Denizlispor, kazanıp hem yükselişe geçmeyi hem de taraftarıyla arasındaki buzları eritmeyi hedefliyor. Denizli'de sakatlığı sebebiyle son 2 maçı kaçıran forvet Estupinan da iyileşip takımla antrenmanlara başladı. 23 yaşındaki Kolombiyalı forvet oyuncusunun Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer alabileceği belirtildi.

RODALLEGA EN ÖNEMLİ SİLAH OLACAK

Denizlispor'da ligin 7'nci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve 3 hafta sahalardan uzak kalan Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, Çaykur Rizespor maçında takımının en önemli gol silahı olacak. Sakatlığı atlatıp Beşiktaş deplasmanında formasına kavuşan tecrübeli yıldız, antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle dikkat çekiyor. Rodallega'nın performansının teknik heyeti memnun ettiği belirtildi. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in bu sezon oynadığı 8 maçta 2 gol atabilen Rodallega ile özel bir görüşme yaptığı ve kendisine güvendiğini söylediği kaydedildi.