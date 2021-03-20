Denizlispor kader maçında

Spor Toto Süper Lig'de aylardır dibe demir atıp düşme korkusunu yakından hisseden Yukatel Denizlispor, yarın alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği 90 dakikanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Özgür Çek ve Recep Niyaz'ın sakatlıklarının sürdüğü, Mustafa Yumlu, Kubilay ve Özer'in cezalı olduğu Denizlispor'da Leismann ve Mohamed'in durumları netleşmedi. Ligde Denizlispor 28 haftayı 25 puanla sondan ikinci sırada, kurtuluş barajının 5 puan gerisinde geçerken, geçen sezonun şampiyonu Başakşehir de 29 puan ve averajla düşme barajında yer alıyor. Göreve geldikten sonra özellikle iç sahada takıma ivme kazandıran Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA