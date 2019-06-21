Denizlispor, kaleci Tolgahan Acar'ı kadrosuna kattı
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Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor'la yollarını ayıran 32 yaşındaki kaleci Tolgahan Acar'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:39 Kaynak: DHA
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor
, Demir Grup Sivasspor
'la yollarını ayıran 32 yaşındaki kaleci Tolgahan Acar
'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.
Tolgahan Acar için Haluk Ulusoy
Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Tecrübeli kaleci Denizlispor'a katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Transferimde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Denizlispor'un hedefleri olduğu için bu kulübü tercih ettim. Başkanımızın ve kulübümüzün hedefleri doğrultusunda çalışmalarımı sürdüreceğim. Adam Stachowiak bu takımda geçtiğimiz yıl şampiyonluk yaşamış bir kaleci. Kendisine saygı duyuyorum. Ben de 2 yıldır Süper Lig'de forma giyen bir kaleciyim. Önemli bir deneyim kazandım. Önemli olan takımdaki rekabettir. Bu rekabette iyi olan da formayı alır" dedi.
Denizlispor Başkanı Ali Çetin
ise "Tolgahan'a çok güveniyoruz. Artık kalemiz emin ellerde. Belirttiğimiz ilk 5 hedefine emin adımlarla gidebilmek için takımımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
- Denizli
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