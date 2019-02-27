Denizlispor Kalkan ile 4,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
2 saat önce
Abalı Denizlispor 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alihan Kalkan ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Abalı Denizlispor
20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alihan Kalkan ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Son 2 sezonda A. Denizlispor forması ile çıktığı 53 akademi maçında 14 gol atan Alihan Kalkan, devre arasında A takımla çalışmalara başlamıştı. PAF takımda yetişen Kalkan ile yeşil-siyahlı yönetim 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı. Başarılı orta saha oyuncularından Kalkan, kendisini 4,5 yıllığına Denizlispor'a bağlayan imzayı Başkan Ali Çetin
'in de katıldığı Haluk Ulusoy
Tesisleri'nde düzenlenen törende attı. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:23 Kaynak: İHA
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