Denizlispor Kampı Yenilgiyle Bitirdi
1 saat önce
Spor Toto 1'inci Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Denizlispor, Antalya kampının son gününde Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'la oynadığı özel maçı 2-1 kaybetti.
Spor Toto 1'inci Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Denizlispor
, Antalya
kampının son gününde Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor
'la oynadığı özel maçı 2-1 kaybetti. Yeşil-siyahlılar müsabakanın 15'inci dakikasında Recep Niyaz
'ın attığı golle devreyi 1-0 galip tamamladı. Denizli, 51'de Vedat Muric ve 77'de Eren'in gollerine engel olamadı.
Denizlispor'un Ankaragücü
'nden kadrosuna dahil ettiği Nijeryalı golcü Kehinde ise mücadelenin ikinci yarısında ilk kez yeşil-siyahlı formayı giydi. Denizlispor, Antalya kampında oynadığı hazırlık karşılaşmalarında Gümüşhanespor
'u 3-2 yenip, Yeni Malatyaspor
'a tek golle mağlup olmuştu. Kampı noktalayan Ege
ekibi, pazartesi günü Haluk Ulusoy
Tesisleri'nde Gazişehir Gaziantep
maçının hazırlıklarına başlayacak.
- Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:28 Kaynak: DHA
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