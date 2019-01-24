Son Dakika Haberleri: Denizlispor Kapalı Gişe

Denizlispor Kapalı Gişe

7 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de zirve yarışını sürdüren Denizlispor, cumartesi günü sahasında Adana Demirspor karşısına dolu tribünler önünde çıkacak.

Denizlispor Kapalı Gişe, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'de zirve yarışını sürdüren Denizlispor, cumartesi günü sahasında Adana Demirspor karşısına dolu tribünler önünde çıkacak. 

Emin adımlarla Süper Lig yürüyüşünü sürdüren yeşil-siyahlılarda maç için şimdiden 10 bin biletin satıldığı belirtildi. Kapalı tribünün doluluk oranının yüzde yüze yaklaştığı, maraton tribününde son 450 biletin kaldığı öğrenildi. Karşılaşma gününe kadar biletlerin tamamının satılması bekleniyor. Denizli Atatürk Bahçeşehir Koleji Stadyumu'nda cumartesi günü saat 13.30'da oynayacak mücadelenin hakemliğini ise Hüseyin Göçek yapacak. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:10 Kaynak: DHA

Spor
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