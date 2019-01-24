Denizlispor Kapalı Gişe

Spor Toto 1'inci Lig'de zirve yarışını sürdüren Denizlispor, cumartesi günü sahasında Adana Demirspor karşısına dolu tribünler önünde çıkacak.





Spor Toto 1'inci Lig'de zirve yarışını sürdüren Denizlispor, cumartesi günü sahasında Adana Demirspor karşısına dolu tribünler önünde çıkacak.



Emin adımlarla Süper Lig yürüyüşünü sürdüren yeşil-siyahlılarda maç için şimdiden 10 bin biletin satıldığı belirtildi. Kapalı tribünün doluluk oranının yüzde yüze yaklaştığı, maraton tribününde son 450 biletin kaldığı öğrenildi. Karşılaşma gününe kadar biletlerin tamamının satılması bekleniyor. Denizli Atatürk Bahçeşehir Koleji Stadyumu'nda cumartesi günü saat 13.30'da oynayacak mücadelenin hakemliğini ise Hüseyin Göçek yapacak. - Denizli

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