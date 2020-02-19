Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor

16 dakika önce

Denizlispor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Denizlispor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.


Denizlispor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde antrenör Levent Kartop yönetiminde gerçekleştirilen çalışma koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ve pas yapan yeşil-siyahlı futbolcular, dar alanda gerçekleşen çift kale maç ile antrenmanı noktaladı.


İdmana tedavileri devam eden Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Ogenyi Onazi fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti. - DENİZLİ

Denizlispor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu
Denizlispor, teknik direktörlük için Bülent Uygun'la anlaştı Galatasaray'da Marcelo Saracchi takımla çalışmalara başladı Başakşehirli futbolcular, koronavirüsten riski nedeniyle havaalanında maske taktılar

Son Dakika Haberleri
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak
13:41 Demet Akalın'ın yeni klip stili göz kamaştırdı
13:41 Norveçli yıldıza yoğun ilgi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 15:36:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]