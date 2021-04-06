Denizlispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 33. haftasında 8 Nisan Perşembe günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklara başladı.

Kulüpten yapılan a???????çıklamaya göre, yeşil-siyahlı futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde antrenman yaptı.

Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, taktiksel çalışmaların ardından çift kale maçla sona erdi.

Tedavisi devam eden Recep Niyaz ve Özgür Çek fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı, sakatlığı süren Ayman Ben Muhammed ise antrenmana katılmadı.

Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.