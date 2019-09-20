Denizlispor, Kayseri deplasmanında çıkış arıyor!

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Hüseyin Göçek'in yöneteceği karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.
Yeşil-siyahlılarda Lopes'in cezası biterken takımda başka eksik bulunmuyor.
Denizlispor'un rakibi Kayserispor, ilk 4 haftada galibiyet alamayıp 2 beraberlik, 2 yenilgi elde etti.
Yeniden çıkış yakalamak istediklerini söyleyen Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, deplasmanda kazanıp kayıplarını telafi etmeye çalışacaklarını belirtti.
DENİZLİSPOR'un muhtemel 11'i şu şekilde...
Stachowiak - Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Zeki, Aissaiti, Murawski, Recep, Barrow, Rodallega