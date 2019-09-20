Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Kayseri deplasmanında çıkış arıyor!
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Denizlispor, Kayseri deplasmanında çıkış arıyor!

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Hüseyin Göçek'in yöneteceği karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

Denizlispor, Kayseri deplasmanında çıkış arıyor!, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Hüseyin Göçek'in yöneteceği karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.


Yeşil-siyahlılarda Lopes'in cezası biterken takımda başka eksik bulunmuyor.


Denizlispor'un rakibi Kayserispor, ilk 4 haftada galibiyet alamayıp 2 beraberlik, 2 yenilgi elde etti.


Yeniden çıkış yakalamak istediklerini söyleyen Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, deplasmanda kazanıp kayıplarını telafi etmeye çalışacaklarını belirtti.


DENİZLİSPOR'un muhtemel 11'i şu şekilde...


Stachowiak - Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Zeki, Aissaiti, Murawski, Recep, Barrow, Rodallega


Hüseyin Göçek, Kayserispor, Denizlispor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:50 
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