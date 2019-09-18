- Denizlispor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

DENİZLİ - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Oğuz Yılmaz'ın doğun günü de kutlanarak pasta kesildi.

Denizlispor, Kayserispor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Kırmızı kart cezası biten Tiago Lopez ile sakatlığı sona eren Kibong Mbamba'da takımlar birlikte çalışmalara başladı. Teknik ve kondisyon ağırlıklı yapılan antrenman Teknik Direktör Yücel İldiz gözetiminde yapıldı. Antrenmanda futbolcuların hayli neşeli ve istekli oldukları gözden kaçmazken, futbolcular Kayserispor karşısında alacakları galibiyet ile Konyaspor yenilgisini unutturmak istiyor. Antrenmanda yeşil-siyahlı ekibin başarılı futbolcularından Oğuz Yılmaz'ın doğum günü de kutlanarak pasta kesildi.

Antrenman daha sonra basına kapalı olarak devam etti.