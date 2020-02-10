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Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
6 saat önce
Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında cumartesi günü evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:52 Kaynak: İHA
Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında cumartesi günü evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi. Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.
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