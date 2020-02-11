Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika Spor

Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ediyor

6 saat önce

Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında evinde oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.

Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ediyor, System.String[]

Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında evinde oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.


Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman taktik çalışmanın ardından gerçekleşen çift kale maç ile sona erdi.


Tedavileri süren Tiago Lopes ve Onazi fizyoterapist eşliğinde özel çalışma gerçekleştirdi. - DENİZLİ

Denizlispor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:04 Kaynak: İHA
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