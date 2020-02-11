Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında evinde oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.



Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman taktik çalışmanın ardından gerçekleşen çift kale maç ile sona erdi.



Tedavileri süren Tiago Lopes ve Onazi fizyoterapist eşliğinde özel çalışma gerçekleştirdi. - DENİZLİ